Загорелись пять квартир в Куйбышевском районе Донецка: В результате обстрела ВСУ поселка Октябрьский ранен мужчина

Мирного жителя ранило в своей квартире Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня вечером, 19 июля, украинские боевики обстреляли прифронтовой Куйбышевский район Донецка. В поселке Октябрьский, что недалеко от бывшего аэропорта, ранен мирный житель. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- В своей квартире на проспекте Кремлевский, 41 (а) ранение получил мужчина 1946 года рождения. С многочисленными осколочными ранениями он госпитализирован в торакальное отделение больницы имени Калинина, - рассказал Алексей Кулемзин.

Кроме того, по сообщению градоначальника, в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Маршала Жукова, 15, зафиксировано попадание взрывоопасного предмета с последующим возгоранием. Повреждения получили пять жилых квартир. В жилых домах по адресам: проспект Кремлевский, 29, 25, 41 (а) повреждено остекление окон. Прифронтовой Куйбышевский район столицы каждый день оказывается в эпицентре украинских обстрелов.

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