В Краснодоне жительница получила новый дом взамен разрушенного ВСУ

В Краснодоне жительница получила новый дом взамен разрушенного. Фото: Администрация Краснодона и Краснодонского р-на

Жительница Краснодона (ЛНР) Раиса Ганжа, оставшаяся без жилья из-за украинского обстрела, получила новый дом. Об этом сообщили в администрации Краснодона и Краснодонского района.

- До недавнего времени женщина временно проживала в небольшом флигеле, а теперь у нее свой дом в городе Краснодон, - говорится в сообщении администрации.

Средства на приобретение недвижимости были выделены по госпрограмме «Поддержание в надлежащем состоянии объектов жилого фонда и социальной сферы Луганской Народной Республики на 2022-2024 годы».

Начальник управления архитектуры, чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения администрации Краснодона и Краснодонского района Андрей Комисарчук сообщил, что это уже вторая покупка жилья для жителей по госпрограмме.

- В этом году предусмотрено приобретение еще трех объектов недвижимости для семей из Краснодона, утративших свое жилье в результате вооруженной агрессии Украины, - отметил он.

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