В Ясиноватой саперы обезвредили около сотни «Лепестков», разбросанных по городу украинскими боевиками

Саперы обезвредили около сотни «Лепестков», разбросанных украинскими боевиками по Ясиноватой. Фото: Телеграм Дмитрия Шевченко

Сегодня, 19 июля, специалисты ликвидировали порядка ста противопехотных мин «Лепесток», которые украинские боевики на днях разбросали с помощью реактивной артиллерии по территории Ясиноватой. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

- Завтра процесс разминирования будет продолжен. Главная задача специалистов - выявить и обезвредить все мины в городе Ясиноватая, - подчеркнул градоначальник.

ПФМ-1 «Лепесток» - противопехотная фугасная мина нажимного действия. Россия, в соответствии с одним из протоколов к Женевской конвенции, отказалась от использования мин, не имеющих устройств самоликвидации. Украина этот документ тоже подписала, как и Оттавский договор о запрете противопехотных мин 1997 года.

Ранее сообщалось, за прошедшие сутки территория Республики подверглась обстрелам со стороны ВСУ 59 раз. По данным СЦКК, за это время противник выпустил в ее направлении почти 400 боеприпасов. При этом использовались реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», ствольная артиллерия калибром 155, 152 и 122 миллиметра, танковое вооружение и минометы.

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