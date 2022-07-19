Спасатели МЧС эвакуировали тяжелобольного пациента из прифронтового района Донецка в Курск

Парень пройдет курс реабилитации в спортивно-оздоровительном комплексе. Фото: МЧС ДНР
19 июля сотрудники МЧС ДНР провели медицинскую эвакуацию тяжелобольного 21-летнего пациента из прифронтового Куйбышевского района Донецка в Курск. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
Руслан - инвалид 1-й группы с детства, живет с мамой на третьем этаже пятиэтажного дома. С 2014 года парень ни разу не был на улице. Самостоятельно спускать сына на коляске во двор женщина не может – большое количество сопутствующих диагнозов вынуждают ее контролировать его состояние круглосуточно, - говорится в сообщении.
Сегодня Наталья вместе с сыном уезжает в Курск, где в условиях спортивно-оздоровительного комплекса он пройдет курс реабилитационного лечения.
- Нам быстро помогли, все организовали! В четверг позвонили, сегодня – уже едем. Я сама бы не смогла с ним проехать, тяжело очень. Спасибо вам большое! - рассказала жительница Куйбышевского района столицы Наталья.
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