Спасатели МЧС ДНР в Красном Лимане попали под обстрел ВСУ

Служебный автомобиль спасателей пробит осколками. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики при проведении идентификации взрывоопасных предметов в освобожденном Красном Лимане попали под обстрел вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня сообщила пресс-служба спасательного ведомства.

- При проведении идентификации взрывоопасных предметов сотрудники спасательного ведомства попали под обстрел Вооруженных формирований Украины, в результате чего повреждения получил служебный автомобиль, - говорится в сообщении МЧС.

Никто из спасателей не пострадал.

Напомним, что с 21 мая этого года на территории Краснолиманского района силами Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики организованы аварийно-спасательные и другие неотложные работы.

На сегодня Красный Лиман административно подчинен Енакиево. Там нарушено централизованное электро-, водо- и газоснабжение. Сейчас власти обсуждают вопрос подачи света в освобожденный город из ЛНР.

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