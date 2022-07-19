Спасатели МЧС ДНР в Красном Лимане попали под обстрел ВСУ

Служебный автомобиль спасателей пробит осколками. Фото: МЧС ДНР
Сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики при проведении идентификации взрывоопасных предметов в освобожденном Красном Лимане попали под обстрел вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня сообщила пресс-служба спасательного ведомства.
- При проведении идентификации взрывоопасных предметов сотрудники спасательного ведомства попали под обстрел Вооруженных формирований Украины, в результате чего повреждения получил служебный автомобиль, - говорится в сообщении МЧС.
Никто из спасателей не пострадал.
Напомним, что с 21 мая этого года на территории Краснолиманского района силами Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики организованы аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
На сегодня Красный Лиман административно подчинен Енакиево. Там нарушено централизованное электро-, водо- и газоснабжение. Сейчас власти обсуждают вопрос подачи света в освобожденный город из ЛНР.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
В Петровском районе Донецка после обстрела ВСУ загорелась школа
Здание учебного учреждения получило существенные разрушения из-за действий украинских боевиков (подробнее)