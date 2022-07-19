В ДНР стартовала прививочная кампания против коронавируса
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В Донецкой Народной Республике возобновлена прививочная кампания против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения ДНР.
Учреждения здравоохранения получили российские вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт», которые предназначены для профилактики коронавирусной инфекции.
По данным Минздрава, с 12 июля по 18 июля в ДНР выявлено 36 случаев заболевания COVID-19. За неделю выявлено 43 случая пневмоний. Из них госпитализировано 25 человек.
- Всего на 18 июля инфицированных COVID-19 на территории ДНР – 172482. В условиях стационарных отделений находится 121 человек, на амбулаторном лечении - 24 человека, летальных случаев - 10 231. Выздоровели от коронавируса: всего – 150 222, за прошедшую неделю – 25, - сообщает Минздрав.
Для недопущения эпидемии, Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать меры профилактики и санитарно-гигиенические рекомендации. Вакцинация от COVID-19 - наиболее эффективная и безопасная мера защиты своего здоровья и здоровья окружающих.
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