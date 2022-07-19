Жителей ЛНР предупредили о приостановке подачи воды в нескольких районах

Воду отключили из-за проведения технических работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей ЛНР предупредили о сбоях в подаче воды сразу в нескольких районах Республики. Все - по причине проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там пояснили, что 19 июля с восьми часов утра в связи с плановым ремонтом подстанции «Ирригационная 110/35/6 кВ» будут отключены от электроснабжения Славяносербская и Краснолиманская насосные станции второго подъема.

- Вследствие этого будет сокращена подача воды ориентировочно до 20.00 20 июля потребителям в населенных пунктах: Алчевск, Перевальск, Стаханов, Брянка - на 60%, Кировск - на 80%, Зоринск, Артемовск, Славяносербск - на 100%, - заявили в ведомстве.

Кроме того, сообщается, что по причине замены участка магистрального водовода приостановилась подача воды в ряд сел Славяносербского района. В Свердловском районе также проводятся технические работы, из-за чего прекращена подача воды по Володарскому магистральному водоводу.

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