ВСУ выпустили по ДНР почти 400 снарядов за сутки

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: t.me/dnronline

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась обстрелам со стороны ВСУ 59 раз. За это время противник выпустил в ее направлении почти 400 боеприпасов. При этом использовались реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», ствольная артиллерия калибром 155, 152 и 122 миллиметра, танковое вооружение и минометы. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Верхнеторецкое, Байрак, Михайловка Доломитное, Пантелеймоновка, Новоселовка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка и Еленовка, - заявили наблюдатели.

Уточняется, что вследствие обстрелов в Республике погиб один человек и были ранены трое мирных жителей, из которых один человек с ранее освобожденной территории - населенного пункта Рубцы.

Кроме того, снарядами повреждены 22 дома и 7 объектов гражданской инфраструктуры ДНР.

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