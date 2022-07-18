В Мариуполе началась инкассация ЦРБ

Предпринимателям и организациям Мариуполя теперь доступна услуга инкассации от Республиканского банка. Фото: пресс-служба ЦРБ ДНР

В Мариуполе начал свою работу сектор инкассации Центрального Республиканского Банка ДНР. Теперь организации и предприниматели могут получить все преимущества безопасной доставки торговой выручки в банк без очередей. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики.

— Теперь представителям бизнеса города Мариуполя, Волновахи, пгт. Володарское и других прилегающих населенных пунктов услуга инкассации доступна как ещё один финансовый инструмент, увеличивающий эффективность работы предприятия, — уточнили в банке.

В ЦРБ подчеркнули, что для заключения договора инкассации необходимо обратиться в Центральный офис ЦРБ в Донецке по адресу: пр-т Мира, 8 А. Консультацию по вопросам инкассации можно получить в Центральном отделении ЦРБ в Мариуполе (пр-т Ленина, 85А) либо в колл-центре ЦРБ.

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