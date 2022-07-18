В ДНР завершают расследование взрыва в Мариупольском драмтеатре

Театр драмы в городе Мариуполь мог быть подорван украинскими боевиками изнутри
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Следователи Генеральной прокуратуры ДНР уже завершают расследование по факту взрыва в Мариупольском драмтеатре, в результате которого погибли 14 человек. Об этом сообщили ДАН представители надзорного органа власти.
- Расследование подходит к завершению. Уже собраны убедительные доказательства, что взрыв в драмтеатре Мариуполя произошел по вине Киева, - рассказали там.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время будут обнародованы результаты расследования. Версию украинских властей о том, что театр якобы пострадал от авиаудара со стороны российских войск, представитель прокуратуры назвал полностью несостоятельной.
Напомним, ранее помощник министра иностранных дел ЛНР Виталий Киселев рассказал о причине взрыва драмтеатра в Мариуполе. По его словам, волонтеры Вооруженных сил Украины занесли около 70 ящиков со взрывчаткой в здание драмтеатра. Киселев добавил, что взрыв произошел, когда украинские военные пытались установить детонирующие устройства, но «что-то пошло не так». В действительности произошла детонация в здании.
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