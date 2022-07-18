В Донецке родителям недавно родившейся тройни вручили ключи от 3-комнатной квартиры

Тройная радость произошла в семье защитника Республики Сергея и его супруги Галины. Фото: телеграм-канал Алексея Кулемзина

В Донецке счастливые родители родившихся тройняшек получили трехкомнатную квартиру по решению властей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он отметил, что тройная радость произошла в семье военнослужащего Народной милиции ДНР Сергея и его супруги Галины.

- Совсем недавно они стали родителями очаровательных малышей Ивана, Дмитрия и Алексея, - рассказал мэр.

При содействии Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина вместе с руководителем Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексеем Муратовым градоначальник вручил счастливым родителям ключи от 3-комнатной квартиры, а также необходимые малышам кроватки и детские коляски.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что на прошлой неделе в столице ДНР родились 57 малышей - 23 мальчика и 34 девочки.

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