В ДНР признали недействительными все решения украинских властей о переходе прав на недвижимое имущество с мая 2014 года

Ранее все имущество Украины на освобожденных землях ДНР признали собственностью Республики Фото: Александр ИВАНОВ

Решения нотариусов и властей Украины о возникновении, переходе и прекращении вещных прав физлиц на недвижимое имущество были признаны недействительными на освобожденных землях ДНР в определенных временных рамках. Соответствующее постановление издал Государственный комитет обороны Донецкой Народной Республики под № 153 от 8 июля 2022 года.

Уточняется, что недействительными признаны документы украинских нотариусов, которые были оформлены после 19 февраля 2022 года, а также решения украинских властей с 11 мая 2014 года по 19 февраля текущего года.

Постановление вступило в законную силу с момента его опубликования - то есть с сегодняшнего дня.

Напомним, ранее сообщалось, что все имущество Украины на освобожденных территориях ДНР признали собственностью Республики. Соответствующий указ подписал глава молодого государства Денис Пушилин. На урегулирование всех имущественных вопросов он отвел полгода.

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