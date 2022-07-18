В ДНР сняли запрет на сбор и реализацию металлолома

В Республике будут и дальше следить за сохранностью инфраструктуры Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике сняли запрет на сбор и реализацию лома цветных металлов по всей территории, кроме освобожденных земель. Соответствующее постановление № 140 принял Государственный комитет обороны страны.

Данный документ вносит изменение в более раннее постановление ГКО от 23 мая текущего года, которым запрещались сбор, перевозка и реализация цветмета на территории ДНР, в том числе на той ее части, которая прежде находилась под контролем Украины и была освобождена. Постановление гласило, что решение было принято в целях предупреждения и пресечения причинения ущерба государству, юридическим и физическим лицам, а также обеспечения сохранности инфраструктуры Республики. То есть, попросту пресекало случаи мародерства.

Теперь такой запрет в ДНР снят, но пока еще не в отношении освобожденных земель.

Уточняется, что документ уже опубликован и вступил в законную силу.

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