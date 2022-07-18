В ДНР назначили нового главу Красного Лимана

Город вернулся под контроль Донецкой Народной Республики 27 мая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти ДНР назначили нового руководителя администрации освобожденного города Красный Лиман. Соответствующий указ № 387 подписал Глава Республики Денис Пушилин.

- Назначить Петрикина Александра Михайловича главой администрации города Красный Лиман, - говорится в тексте документа.

Уточняется, что указ вступил в законную силу с сегодняшнего дня.

Отметим, что Красный Лиман перешел под контроль ДНР 27 мая. Вместе с освобождением городу вернули его прежнее название, вместо сокращенного украинской властью названия «Лиман».

Тем временем завершилось формирование администраций во всех городах и районах Луганской Народной Республики. Последний из освобожденных здесь населенных пунктов - Лисичанск - сегодня возглавил Андрей Скорый. Он сам уроженец этого города и участвовал в его освобождении. Поэтому именно ему было доверено стать исполняющим обязанности главы мэрии.

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