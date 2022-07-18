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Общество18 июля 2022 15:13

В ДНР назначили нового главу Красного Лимана

Его кандидатуру утвердил руководитель Республики Денис Пушилин
Ирина ДМИТРИЕВА
Город вернулся под контроль Донецкой Народной Республики 27 мая

Город вернулся под контроль Донецкой Народной Республики 27 мая

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти ДНР назначили нового руководителя администрации освобожденного города Красный Лиман. Соответствующий указ № 387 подписал Глава Республики Денис Пушилин.

- Назначить Петрикина Александра Михайловича главой администрации города Красный Лиман, - говорится в тексте документа.

Уточняется, что указ вступил в законную силу с сегодняшнего дня.

Отметим, что Красный Лиман перешел под контроль ДНР 27 мая. Вместе с освобождением городу вернули его прежнее название, вместо сокращенного украинской властью названия «Лиман».

Тем временем завершилось формирование администраций во всех городах и районах Луганской Народной Республики. Последний из освобожденных здесь населенных пунктов - Лисичанск - сегодня возглавил Андрей Скорый. Он сам уроженец этого города и участвовал в его освобождении. Поэтому именно ему было доверено стать исполняющим обязанности главы мэрии.

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