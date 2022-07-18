Освобожденный Лисичанск возглавил защитник ЛНР Андрей Скорый

Награду герою вручил глава государства Леонид Пасечник. Фото: t.me/glava_lnr_info

Руководить администрацией освобожденного Лисичанска доверили уроженцу этого города, с 2014 года защищающему Республику в рядах Народной милиции ЛНР, Андрею Скорому. Об этом сообщают официальные источники.

Уточняется, что с 2006 по 2008 год он уже работал в администрации Лисичанска заместителем главы, после чего занялся предпринимательством. Потом замещал директора шахты и уже оттуда ушел на войну.

- С 2014 года и по сей день я служу в Народной милиции, сначала в 6-м полку командиром 1-го батальона, затем - командир бригады, - рассказал журналистам Андрей Скорый.

Известно также, что новый руководитель администрации участвовал в освобождении Лисичанска и целого ряда других населенных пунктов. За отвагу, проявленную им в боях, Глава ЛНР Леонид Пасечник присвоил Андрею Скорому звание Героя Республики.

- За успешные действия, которые предпринимали бойцы под его руководством при освобождении Рубежного, Попасной, Северодонецка, Светлодарска, Лисичанска наградил Андрея Михайловича звездой Героя Луганской Народной Республики, - сообщил Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

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