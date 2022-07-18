Украинские войска нанесли очередной ракетный удар по городу Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS

Последствия обстрела города. Фото: УНМ ЛНР

Вооруженные формирования Украины продолжают варварские обстрелы населенных пунктов Луганской Народной Республики. Бьют киевские силовики дальнобойной артиллерий, поставляемой западными странами. Так, за прошедшие сутки ВСУ нанесли очередной ракетный удар по городу Стаханов в ЛНР. При этом использовалась американская установка HIMARS. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Стаханов с применением реактивной системы залпового огня M142 HIMARS (две ракеты), - проинформировали наблюдатели.

Отметим, что данный населенный пункт уже неоднократно подвергался украинским атакам. В городе разрушены десятки жилых домов, есть погибшие и раненые люди.

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