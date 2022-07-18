ВСУ за сутки 53 раза обстреляли ДНР: под огнем оказались 12 городов и сел

Украинские боевики не прекращают обстрелов. Фото: Телеграм Дмитрия Шевченко

Украинские боевик за прошедшие сутки 53 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 665 боеприпасов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались: Донецк (Кировский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Верхнеторецкое, Доломитное, Михайловка, Железная Балка, Пантелеймоновка, Новоселовка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Александровка, - говорится в сообщении.

По данным СЦКК ДНР, за прошедшие сутки два мирных жителя получили ранения. Повреждено 19 домостроений в Петровском и Кировском районах Донецка и Горловке, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.

Противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155 и 122 мм, минометы 120 мм, танк, НАР 80 мм (без использования авиации). В предыдущие сутки украинские боевики 56 раз обстреляли Республику.

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