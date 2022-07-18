В ДНР свою квалификацию повысили больше 2 700 учителей и 900 руководителей

В ДНР больше 2 700 учителей и 900 руководителей повысили уровень своей профессиональной квалификации с марта по июль. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки Республики.

Сейчас этот процесс активно продолжается и даже организовано очное обучение педагогов в академии Министерства просвещения Российской Федерации. В связи с интеграцией ДНР в российское правовое поле Министерством образования и науки Республики делается все необходимое для синхронизации законодательства, а также подготовки образовательных организаций всех уровней к началу нового учебного года.

- У нас приняты примерные образовательные программы по каждому уровню образования. Наша основная задача - чтобы в каждой образовательной организации были образовательные программы, учебники и учебная литература, по которым педагоги могли бы преподавать соответствующие школьные предметы и проводить учебные занятия, - рассказала журналистам министр образования и науки Донецкой Народной Республики Ольга Колударова.

Курсы повышения квалификации педагогических кадров проходят на базе академии Министерства просвещения России, Центра знаний «Машук» в Пятигорске, в Краснодарском крае на территории Сириуса, а также в Тамбовском государственном университете.

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