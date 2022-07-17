Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика17 июля 2022 18:45

В ДНР заявили об увеличении количества жертв среди мирного населения из-за применения противником оружия стран НАТО

Число погибших возросло также вследствие использования ВСУ тактических ракетных комплексов «Точка-У»
Ирина ДМИТРИЕВА
Обстрелы территории Республики продолжают отнимать жизни. Фото: телеграм-канал Алексея Кулемзина

Обстрелы территории Республики продолжают отнимать жизни. Фото: телеграм-канал Алексея Кулемзина

В ДНР заявили, что количество жертв и разрушений в Республике увеличилось в 2,5 раза из-за применения ВСУ вооружения стран НАТО и тактических ракетных комплексов «Точка-У». Об этом заявил журналистам РИА Новости военный эксперт представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Сергей Переверзев.

Он уточнил, что с начала проведения спецоперации Донецкая Народная Республика была атакована украинскими ракетами «Точка-У» более 30 раз. Кроме того, наблюдатели зафиксировали свыше 400 случаев обстрелов территории Республики снарядами НАТОвского образца калибром 155 миллиметров. Также более пяти раз ВСУ применяли реактивную систему залпового огня HIMARS производства США.

- Отметим, с началом применения вооруженными формированиями Украины вооружений стран НАТО в 2,5 раза увеличилось количество жертв среди гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры, - сказал представитель СЦКК.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Денис Пушилин о крушении малайзийского «Боинга» в 2014 году: «После этой чудовищной провокации мы поняли, на какие преступления способен украинский режим»

Глава ДНР подчеркнул, что крушение самолета МН17 произошло по вине властей Киева (подробнее)