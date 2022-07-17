В ДНР заявили об увеличении количества жертв среди мирного населения из-за применения противником оружия стран НАТО

Обстрелы территории Республики продолжают отнимать жизни. Фото: телеграм-канал Алексея Кулемзина

В ДНР заявили, что количество жертв и разрушений в Республике увеличилось в 2,5 раза из-за применения ВСУ вооружения стран НАТО и тактических ракетных комплексов «Точка-У». Об этом заявил журналистам РИА Новости военный эксперт представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Сергей Переверзев.

Он уточнил, что с начала проведения спецоперации Донецкая Народная Республика была атакована украинскими ракетами «Точка-У» более 30 раз. Кроме того, наблюдатели зафиксировали свыше 400 случаев обстрелов территории Республики снарядами НАТОвского образца калибром 155 миллиметров. Также более пяти раз ВСУ применяли реактивную систему залпового огня HIMARS производства США.

- Отметим, с началом применения вооруженными формированиями Украины вооружений стран НАТО в 2,5 раза увеличилось количество жертв среди гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры, - сказал представитель СЦКК.

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