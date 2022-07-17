Глава ЛНР о погибших в Алчевске волонтерах: «Неравнодушные, сопереживающие ребята сделали служение нуждающимся смыслом своей жизни»

Парни погибли в результате подлого и циничного обстрела мирного Алчевска киевскими силовиками. Фото: телеграм-канал Леонида Пасечника

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил соболезнования родственникам волонтеров общественной организации «Пища жизни. Донбасс», погибших в результате подлого и циничного обстрела мирного Алчевска киевскими силовиками.

От отметил, что с горечью узнал о случившемся. «Неравнодушные, сопереживающие ребята сделали служение нуждающимся смыслом своей жизни», - так охарактеризовал работу погибших общественников Кирилла Губарева и Максима Веровского в своем телеграм-канале Глава ЛНР.

Он отметил, что в желании оказать помощь мирным жителям, пострадавшим вследствие украинской агрессии, парни, не думая о себе, направлялись в самые опасные районы Республики - постоянно выезжали в Лисичанск, Северодонецк, Попасную. Волонтеры развозили горячие обеды для голодных и обездоленных людей, стариков и инвалидов.

- Искренне соболезную родным и близким погибших волонтеров, - написал Леонид Пасечник и заверил, что преступления киевского режима не останутся безнаказанными.

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