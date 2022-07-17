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Политика17 июля 2022 16:17

ВФУ обстреляли поселок Гольмовский, ранена мирная жительница

По населенному пункту выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град»
Виктория ПОДАРОВА
ВФУ выпустили по поселку Гольмовский в ДНР 20 ракет из БМ-21 «Град». Фото: администрация Горловки

ВФУ выпустили по поселку Гольмовский в ДНР 20 ракет из БМ-21 «Град». Фото: администрация Горловки

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Гольмовский вблизи Горловки. По улице Загородней ранена женщина. Повреждены дома по улицам Мушкетовская, Больничная, Загородная, Архипова. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале.

— В результате обстрела населенного пункта Гольмовский вооруженными формированиями Украины повреждены дома по адресам: ул. Мушкетовская, 11, ул. Больничная, 23, ул. Загородная, 2/83 - прямое попадание снаряда в квартиру, поврежден газопровод, — сообщил мэр. — Также выявлены повреждения здания котельной № 70. В многоквартирном доме по адресу: ул. Архипова, 19 нарушено остекление. Повреждена кровля кафе «Олимп», расположенного по ул. Загородная.

Также Приходько добавил, что в результате украинской вооруженной агрессии в поселке Гольмовский дополнительно выявлены разрушения жилых домов различной степени по адресам: ул. Больничная, 12, 17, 19, 27, ул. Загородная, 3, ул. Советской Армии, 2, 14.

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