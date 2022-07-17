В Донецке начал работу пункт временного размещения семейного типа

Первый пункт временного размещения семейного типа открылся в Донецке. Фото: t.me/malvovabelova

В Донецке начал работу первый пункт временного размещения семейного типа. Он оборудован для детей и семей, которые пережили боевые действия и нуждаются в помощи. Об этом заявила уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

— В пункте временного размещения можно будет получить базовую помощь — одежду, питание, осмотр педиатра, поддержку психолога. Планируем выделить место для игровой комнаты, где взрослые смогли бы оставлять малышей под присмотром волонтеров, на время решения юридических и бытовых вопросов, — подчеркнула она.

Сообщается, что сегодня в пункт временного размещения приняли первую семью.

Также уполномоченный по правам ребенка заявила, что в ДНР открыли республиканский штаб акции «Детям — в руки». Десять сотрудников штаба будут координировать маршруты гуманитарной миссии и собирать заявки о помощи. Всего в рамках акции в ДНР было доставлено шесть гуманитарных конвоев с детскими вещами, питанием, игрушками, медикаментами и оборудованием для больниц.

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