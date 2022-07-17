ВФУ обстреляли Кировский район Донецка, ранен мирный житель

ВФУ выпустили по Кировскому району Донецка 15 ракет из БМ-21 «Град». Фото: ДНР Онлайн

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Кировскому району Донецка. В результате вооруженной агрессии ранение получил мирный житель 1985 года рождения. Он доставлен в травмпункт больницы № 24 с осколочным ранением правой голени. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица – мужчины 1985 года рождения в результате обстрела ВФУ Кировского района города Донецка. Также поступила дополнительная информация о повреждениях частного жилого дома в результате обстрела по адресу: улица Гамалея, 10, — сообщили в СЦКК.

Обстрел Кировского района Донецка произошел около 13:00 из населенного пункта Невельское. Всего было выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град».

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