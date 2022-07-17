В Алчевске погибли руководитель и волонтер общественной организации «Пища жизни. Донбасс»

В результате удара по Алчевску погибли Кирилл Губарев и Максим Веровский. Фото: ЛИЦ
В результате обстрела Алчевска в Луганской Народной Республике погибли руководитель общественной организации «Пища жизни. Донбасс» Кирилл Губарев и волонтер Максим Веровский. Также повреждено шесть многоэтажных жилых домов. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
— В результате обстрела города Алчевск из американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено шесть ракет) погибло два мирных жителя, повреждено шесть многоэтажных жилых домов, автобусно-троллейбусное депо и санаторий-профилакторий «Дружба», — отметили в ведомстве.
По данным СЦКК, обстрел произошел в 21:30 с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего по населенному пункту было выпущено шесть ракет.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших волонтеров. Он подчеркнул, что представители общественной организации стали жертвами подлого и циничного обстрела Алчевска киевскими националистами. И заверил, что преступление киевского режима не останется безнаказанным.
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