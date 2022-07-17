ВФУ обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, есть разрушения

В результате обстрелов повреждены жилые дома в Петровском и Куйбышевском районах Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

В результате ночного обстрела Куйбышевского района Донецка разрушено несколько домов по улице Кольцевой. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— В результате ночного обстрела вооруженных формирований Украины Куйбышевского района Донецка повреждения получили частные жилые дома на улице Кольцевой, 77/1, 77/2, — сообщили в СЦКК.

Обстрел произошел около часа ночи. По Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка выпустили шесть снарядов калибром 152 мм. Обстрел велся из населенного пункта Невельское.

Тем временем украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка. В результате украинской агрессии повреждения получили частные жилые дома по адресу улица Катовицкая, 41, 43. Около 11:50 по району было выпущено 10 снарядов калибром 155 мм.

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