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Политика17 июля 2022 8:46

В результате обстрелов ВФУ в ДНР погиб один мирный житель, еще один получил ранения

Украинские боевики выпустили по территории ДНР более 400 снарядов
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают наносить удары по мирным жителям Республики (архивное фото)

Украинские боевики продолжают наносить удары по мирным жителям Республики (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить массированные артиллерийские удары по территории Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов в Кировском районе Донецка погиб один мирный житель. Ранения различной степени тяжести получило одно гражданское лицо в Ясиноватой. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— За прошедшие сутки противник выпустил более 440 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов. Огонь велся по районам 14 населенных пунктов Республики, — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Зафиксировано 56 фактов ведения огня со стороны ВФУ. В результате украинской агрессии повреждено 16 домов в Кировском районе Донецка и Горловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском – РСЗО «Град», артиллерию 122 мм. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм

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