В результате обстрелов ВФУ в ДНР погиб один мирный житель, еще один получил ранения

Украинские боевики продолжают наносить удары по мирным жителям Республики (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить массированные артиллерийские удары по территории Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов в Кировском районе Донецка погиб один мирный житель. Ранения различной степени тяжести получило одно гражданское лицо в Ясиноватой. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— За прошедшие сутки противник выпустил более 440 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов. Огонь велся по районам 14 населенных пунктов Республики, — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Зафиксировано 56 фактов ведения огня со стороны ВФУ. В результате украинской агрессии повреждено 16 домов в Кировском районе Донецка и Горловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском – РСЗО «Град», артиллерию 122 мм. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм

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