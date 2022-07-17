Глава ДНР поздравил металлургов Донбасса с профессиональным праздником

Глава Республики заверил, что недалек час, когда металлургические предприятия Донбасса заработают на полную мощность. Фото: скриншот из видео Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики поздравил металлургов с профессиональным праздником, который отмечается 17 июля. Об этом сообщил Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

— Металлурги всегда являлись гордостью и славой Донбасса. Так было, есть и будет. Знаю, что это тяжелый и ответственный труд. Благодарю вас за то, что, несмотря на все сложности, обстрелы, постоянную опасность для жизни, трудности и нехватку кадров, связанную с мобилизацией, вы производите продукцию, — подчеркнул Глава Республики.

Денис Пушилин также поблагодарил сотрудников отрасли, которые в боевом строю освобождают Донбасс от агрессии киевского неонацистского режима. Он заверил, что недалек час, когда металлургические предприятия заработают на полную мощность, ведь у ДНР есть для этого все основания.

Глава Республики пожелал металлургам скорейшей победы, которая даст возможность привычно трудиться под мирным небом Донбасса.

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