Крушение самолета произошло в 2014 году, однако имена реальных преступников так и не названы. Фото: t.me/pushilindenis

Крушение самолета МН17 компании «Малайзийские авиалинии» 17 июля 2014 года над ДНР произошло по вине властей Киева. Об этом сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— Они надеются, что мы забудем. Что время сотрет из памяти чудовищное преступление, которое совершил киевский режим 17 июля 2014 года, сбив над территорией Донецкой Народной Республики малайзийский боинг. Погибли пассажиры и экипаж – 298 человек, среди них 80 детей. Все эти жертвы нужны были Западу лишь для того, чтобы обвинить нас и Россию, ввести против нее санкции, — подчеркнул Глава. — После этой чудовищной провокации стало понятно, на какие преступления способен украинский режим, услужливо идя на поводу у США и других стран коллективного Запада.

Он отметил, что спустя восемь лет со дня трагедии так и не названы реальные виновники преступления, а Международная следственная группа использует практику двойных стандартов при расследовании.

Пушилин подчеркнул, что жители Донбасса разделяют горе с родными и близкими погибших пассажиров и, как и они, хотят наказания истинных виновных в этом бесчеловечном преступлении.

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