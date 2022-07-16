Под Шахтерском нашли тело еще одного погибшего волонтера «Молодой Республики»

Дмитрий Шулякин был видеографом «Молодой Республики». Фото: ОО «МР»

Под Шахтерском нашли тело еще одного – четвертого - погибшего волонтера «Молодой Республики» Дмитрия Шулякина. Об этом сегодня сообщил руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров.

- До сих пор не могу отойти от произошедшего. И сегодня под завалами мы нашли Диму. Завтра похороны. В его День рождения. Дима Шулякин был нашим видеографом, очень талантливый парень. Вместе с Глебом Дыбовым они занимались освещением всех наших гуманитарных поездок, все видео и фото, которое вы видели из Мариуполя — их работа. Глеб, к сожалению, тоже погиб в тот роковой день, 10 июля, - написал в своем телеграм-канале Кирилл Макаров. - Нет слов. Светлая память нашему брату. Родителям и близким — мои соболезнования. Не забудем.

Напомним, 10 июля в районе села Степано-Крынка, рядом Шахтерском, украинские боевики нанесли ракетный удар применением американской реактивной системы залпового огня «HIMARS». В результате погибли трое волонтеров «Молодой Республики» - Глеб Дыбов, Глеб Сасин и Артур Синягин, Еще 39 активистов получили ранения. Четверо пропали без вести. Среди них был Дмитрий Шулякин.

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