В ЛНР активисты организовали пикеты в поддержку референдума о вхождении Республики в состав РФ

Волонтеры движения «С Россией навсегда!» предлагают ознакомиться со специальным выпуском газеты «Республика». Фото: АГ Кировска
Сегодня, 16 июля, активисты организовали в Кировске и Перевальском районе пикеты в поддержку референдума о вхождении ЛНР в состав РФ. Об этом сообщила в местных администрациях.
- Волонтеры движения «С Россией навсегда!» предлагают кировчанам и жителям прилегающих населенных пунктов ознакомиться со специальным выпуском газеты «Республика», - рассказали в администрации Кировска.
Также в Перевальском районе начали работу пикеты в знак поддержки народом Донбасса референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации. Пикеты будут работать в каждом населенном пункте района 16, 18 и 19 июля.
Напомним, инициативная группа в ходе пленарного заседания Общественной палаты ЛНР выступила с предложением создать в Республике штаб по подготовке к референдуму о вхождении ЛНР в состав РФ, данное решение было поддержано единогласно.
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Алексей Карякин: Референдум о вхождении ЛНР в состав РФ докажет мировому сообществу приверженность Республики выбору, сделанному в 2014 году
Общественная палата ЛНР предложила создать общественный штаб по подготовке к референдуму (подробнее)