В ЛНР активисты организовали пикеты в поддержку референдума о вхождении Республики в состав РФ

Волонтеры движения «С Россией навсегда!» предлагают ознакомиться со специальным выпуском газеты «Республика». Фото: АГ Кировска

Сегодня, 16 июля, активисты организовали в Кировске и Перевальском районе пикеты в поддержку референдума о вхождении ЛНР в состав РФ. Об этом сообщила в местных администрациях.

- Волонтеры движения «С Россией навсегда!» предлагают кировчанам и жителям прилегающих населенных пунктов ознакомиться со специальным выпуском газеты «Республика», - рассказали в администрации Кировска.

Также в Перевальском районе начали работу пикеты в знак поддержки народом Донбасса референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации. Пикеты будут работать в каждом населенном пункте района 16, 18 и 19 июля.

Напомним, инициативная группа в ходе пленарного заседания Общественной палаты ЛНР выступила с предложением создать в Республике штаб по подготовке к референдуму о вхождении ЛНР в состав РФ, данное решение было поддержано единогласно.

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