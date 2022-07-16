Жителям освобожденных городов Приволье и Рубежное в ЛНР доставили более 3,5 тонн гумпомощи

Помощь смогли получить все нуждающиеся. Фото: УНМ ЛНР

«Русская гуманитарная миссия» привезла более 3,5 тонн гумпомощи в освобожденные города Рубежное и Приволье в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Сегодня мы находимся в населенных пунктах Приволье и Рубежное. Сюда мы привезли более 3,5 тонн гуманитарного груза, который включает в себя продуктовые наборы, предметы личной гигиены, памперсы, - рассказала волонтер организации Виктория Билоусова.

Она поблагодарила военнослужащих Народной милиции за оказанное содействие в доставке груза и отметила, что гуманитарная миссия старается помочь как жителям крупных городов, так и небольших поселков и сел, которые пострадали в ходе военных действий.

Отметим, ранее сообщалось, что «Русская гуманитарная миссия» привезла крупную партию гумпомощи в Лисичанск. Общий вес груза составил 10 тонн.

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