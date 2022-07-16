ВСУ нанесли новый удар по Ясиноватой, ранен мужчина

Последствия обстрелов города. Фото: t.me/shevchenko_yas

Вооруженные формирования Украины нанесли новый удар по Ясиноватой. В результате обстрела по улице Зои Космодемьянской был ранен мужчина. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Тем временем мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко показал в своем телеграм-канале последствия вчерашних обстрелов киевских силовиков. Артиллерия противника «утюжила» город долгих восемь часов. За это время по населенному пункту были выпущены порядка 200 крупнокалиберных снарядов.

В результате обстрелов погибли два мирных жителя и еще семеро получили ранения.

- Разрушено более 20 объектов в городе и районе, - написал он.

Напомним, сегодня Донецк пережил очередную бессонную ночь под вражескими обстрелами. В городе есть погибшие и раненые, зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры и жилых домов.

Тем временем под удар киевских силовиков попал также город Докучаевск в ДНР, там ранен мужчина.

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