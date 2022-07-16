В Кировском районе Донецка под обстрелом погиб мужчина

Число жертв украинской агрессии растет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские силовики вновь атаковали Кировский район Донецка, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативным линиям поступила дополнительная информация о гибели гражданского лица - мужчины 1963 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Кировского района города Донецка по адресу: улица Лозовая, 20, - проинформировал там.

Тем временем в мэрии заявили, что при обстреле украинские боевики повредили кровлю и уничтожили остекление в доме по улице Железнодорожной, 109; повредили внешнюю стену дома, уничтожили кровлю и хозяйственные постройки по улице Лозовой, 208; повредили остекление, двери, кровлю дома и хозяйственные постройки по улице Лозовой, 210.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка была ранена женщина 1958 года рождения. С закрытой черепно-мозговой травмой она госпитализирована в больницу.

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