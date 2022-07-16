Несмотря на обстрелы, автостанция «Центр» в Донецке продолжает работать в штатном режиме

Городской транспорт продолжает курсировать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на обстрелы, автостанция «Центр» в Донецке продолжает работать в прежнем режиме. Напомним, ранее глава столичной администрации Алексей Кулемзин сообщил, что ночью территория автовокзала вновь подверглась удару украинских боевиков. В результате обстрела было повреждено асфальтное покрытие. Зафиксировано попадание по улице Первомайская, 4. За зданием станции поврежден забор.

О том, что ВСУ били по сугубо мирному месту, вокруг которого находится жилая застройка, говорит диспетчер автостанции Тамара.

Сквозь слезы женщина рассказала, что за два дня в городе погибли два водителя и пассажиры. Люди устали от постоянного террора украинских силовиков.

- Мы здесь все мирные жители. Автостанция большая, много пассажиров, и нас постоянно обстреливают. В 2015 году обстреливали, сейчас уже второй раз обстреливают. Надоело все, ждем мира. Хочется тишины и спокойствия. Водителя жалко, который погиб 15-го числа. Сегодня водитель погиб, двое деточек остались. Он ехал с пассажирами с больницы № 14 сюда, на автостанцию «Центр». А на улице Добровольского он погиб, и пассажиры погибли, - передает ее слова канал Rudenko.

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