Саперы ЛНР за сутки разминировали более 6 гектаров освобожденной территории

Местность обследовали на наличие взрывоопасных предметов. Фото: dnmchs.ru

Инженерно-саперные подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики продолжают разминирование освобожденных от ВСУ территорий. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, только за прошедшие сутки пиротехники обследовали и расчистили от неразорвавшихся снарядов и мин более 6 гектаров местности. Работы проводились в районах двух населенных пунктов Северодонецкого и Кременского районов страны.

- Вчера саперы Народной милиции ЛНР очистили более шести гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Кудряшовка и Старая Краснянка, - проинформировал Иван Филипоненко.

Напомним, ранее сообщалось, что в освобожденном Северодонецке саперы начали разминировать центральные улицы города. Расчисткой территории занимаются специалисты Международного противоминного центра ВС РФ.

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