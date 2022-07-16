В ДНР уничтожили вражескую станцию артиллерийской разведки производства США

Войска ДНР, ЛНР и РФ продолжают наступление по нескольким направлениям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военнослужащим ДНР и России удалось уничтожить вражескую станцию артиллерийской разведки AN-TPQ, произведенную в США. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Он отметил, что в ходе боев силы русской коалиции ликвидировали также более 70 украинских силовиков.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна РЛС КББ AN/TPQ-50, три бронетранспортера и более 70 человек личного состава, - проинформировал он.

Тем временем в ЛНР сообщили, что в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства Республики за прошедшие сутки противник потерял 54 человека личного состава, 5 бронетранспортеров, 2 артиллерийские установки и 5 автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории ДНР освобождены от ВСУ несколько населенных пунктов под Авдеевкой, Артемовском и Курахово. Войска ДНР, ЛНР и РФ продолжают наступление по нескольким направлениям.

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