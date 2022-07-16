ВСУ нанесли ракетный удар по селу Скарговка в ЛНР

Территория ЛНР продолжает подвергаться ежедневным обстрелам. Фото: СЦКК ЛНР

Сегодня утром украинские силовики нанесли ракетный удар по селу Скарговка Кременского района ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 04:06 по населенному пункту Скарговка с применением РСЗО HIMARS (одна ракета), - проинформировали наблюдатели.

Территория Республики продолжает подвергаться ежедневным обстрелам. По данным представительства, за прошедшие сутки она была атакована один раз. Под удар попал город Стаханов, по которому украинские войска выпустили 6 ракет из американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.

- В результате обстрела ранены 2 мирных жителя, разрушены 4 дома и повреждены 29 жилых домов. Повреждения получили множество социальных объектов и объектов инфраструктуры. Без электроэнергии остаются 1450 абонентов, - заявили в СЦКК.

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