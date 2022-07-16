Украинские боевики выпустили по территории ДНР более 900 боеприпасов за сутки

Десятиметровый котлован оставил после себя украинский боеприпас в Макеевке. Фото: фрагмент видео УНМ ДНР

Украинские боевики резко нарастили интенсивность обстрелов Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки они открывали огонь в ее направлении 101 раз, выпустив по территории 935 боеприпасов. При этом использовали реактивные системы залпового огня «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, неуправляемые авиационные ракеты калибром 80 мм, а также 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы семнадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Киевский, Кировский, Куйбышевский, Петровский и Ленинский районы), Горловка (Никитовский район), Макеевка (Червоногвардейский район), Гольмовский, Доломитное, Зайцево (южное), Пантелеймоновка, Железная Балка, Крутая Балка, Верхнеторецкое, Новобахмутовка, Троицкое, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Кременец и Докучаевск, - заявили наблюдатели.

Под обстрелами погибли 7 гражданских лиц и еще 19 получили ранения.

Кроме того, огнем украинских боевиков в Республике повреждены 27 домов и 8 объектов гражданской инфраструктуры.

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