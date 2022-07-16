Число жертв обстрела Донецка возросло

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: t.me/dnronline

В результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка число погибших возросло до 4 человек, еще 4 мирных жителя получили ранения. Об этом заявили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там сообщили также, что в Киевском районе Донецка под обстрел украинских боевиков попала целая семья.

- В результате ночного обстрела по проспекту Партизанскому погибла женщина, ранены мужчина и ребенок. Пострадавшие госпитализированы, - заявили в Штабе.

В Кировском районе столицы вследствие обстрела ВСУ по улице Ляшенко была ранена женщина.

Напомним, Донецк пережил очередную бессонную ночь под вражескими обстрелами. В городе есть погибшие и раненые, зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры и жилых домов.

Тем временем под удар киевских силовиков попал город Докучаевск в ДНР, там ранен мужчина. Сообщается, что украинские боевики вели огонь с позиций в Новомихайловке с применением реактивной системы залпового огня «Град».

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