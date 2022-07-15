В Мариуполе впервые после освобождения города прошла продовольственная ярмарка

Горожане смогли приобрести продукты питания без магазинных наценок. Фото: Минагропром ДНР

Впервые после освобождения города в Мариуполе прошла продовольственная ярмарка, в которой приняли участие отечественные товаропроизводители из ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики.

- В пятницу, 15 июля, в городе Мариуполе состоялась сельскохозяйственная ярмарка, в которой приняли участие более десяти отечественных товаропроизводителей, - рассказали там.

Уточняется, что свои товары покупателям представили Енакиевский мясокомбинат, торговый дом «Горняк», ООО «Колбико», «Продукты Донбасса», Зугрэсский репродуктор, птицефабрика «Пролетарская» и другие.

- Мероприятие было организовано по поручению Главы ДНР Дениса Пушилина. Это первая сельскохозяйственная ярмарка, которая прошла на освобожденных территориях, в дальнейшем планируется проведение ярмарочных мероприятий и в других населенных пунктах, - заявили в Минагропроме Республики.

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