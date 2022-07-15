Российский бизнесмен рассказал об ущербе, который ВСУ нанесли Южному горно-металлургическому комплексу

Обстрелы негативно сказываются на работе комплекса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Обстрелы вооруженных формирований Украины (ВФУ) негативно сказываются на работе Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК). Об этом Донецкому агентству новостей заявил генеральный директор комплекса Евгений Юрченко.

- Некоторые наши филиалы, такие как Стахановский завод ферросплавов в ЛНР или находящиеся в ДНР Ясиновский коксохим и Макеевский металлургический завод, неоднократно находились под обстрелами со стороны ВФУ, их производственным мощностям был нанесен существенный урон: на СЗФ и ММЗ пострадали цеха, а на ЯКХЗ в результате прилетов украинских снарядов во многих местах были повреждены кабели энергопитания и оборудование ТЭЦ, - рассказал Евгений Юрченко.

Он также сообщил, что на некоторых предприятиях на время обстрелов полностью приостанавливалось производство из-за вынужденной эвакуации сотрудников.

- Но кроме явного ущерба из-за обстрелов, вооруженная агрессия Украины оказывает системное ухудшающее влияние на стабильность работы предприятий контура. Речь прежде всего о проблемах с доставкой грузов, о прекращении движения железнодорожных составов на отдельных участках, из-за чего приходится оперативно менять маршруты следования сырья и готовой продукции, - подчеркнул Евгений Юрченко.

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