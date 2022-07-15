В окрестностях Ясиноватой в результате обстрела погибли двое мужчин

Число жертв украинских обстрелов растет
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вооруженные формирования Украины атаковали поселок Верхнеторецкое в Ясиноватском районе ДНР. Вследствие обстрела по улице Калинина погибли двое мужчин. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Ранее там заявляли, что в результате обстрелов ВСУ число раненых в Ясиноватой за сегодняшний день увеличилось до 5 человек. Еще в одном пригородном селе - Яковлевке - пострадали двое жителей.
- В результате сегодняшнего обстрела вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике число погибших возросло до 3 человек, раненых - до 13, - уточнили в Штабе теробороны ДНР.
Тем временем в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что из-за украинских обстрелов в Ясиноватой без энергоснабжения остались 4023 абонента.
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