В Снежном почтили память жертв авианалета украинских боевиков. Фото: ОД «ДР»

Сегодня, 15 июля, по случаю восьмой годовщины авиаудара ВСУ по Снежному состоялась памятная акция «Точка невозврата». Об этом сообщило общественное движение «Донецкая Республика».

- Восемь лет назад мы увидели оскал украинского фашизма во всем его «великолепии», в его желании карать и убивать детей, жителей Донбасса. В результате этой ужасной трагедии многие потеряли своих родных и близких, - обратился мэр Снежного Александр Скворцов к присутствующим.

Горожане надеются, что виновные понесут наказание за убийства мирных жителей.

Акция собрала около пятидесяти человек. В завершении ее участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к табличке возле восстановленного дома.

15 июля 2014 года в 6.30 штурмовик ВСУ нанес авиаудар по центру Снежного, выпустив не менее шести ракет. Обрушился подъезд жилой пятиэтажки на улице Ленина, были повреждены близлежащие здания, музыкальная школа и магазин. Двенадцать мирных жителей погибли, не менее десяти, в том числе ребенок, были ранены.

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