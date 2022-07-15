В Верхнеторецком ранены двое мирных жителей

Пострадавших госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 15 июля, ВСУ в очередной раз обстреляли Верхнеторецкое, что в Ясиноватском районе. Об этом сообщил глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.

- На улице Калинина погибли два мужчины 1958 г.р. и 1964 г.р., - говорится в сообщении мэра.

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам 58 раз. ВСУ выпустили в ее направлении 454 боеприпаса из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», артиллерии калибром 155 и 122 мм, неуправляемых авиационных ракет калибром 80 мм и 120-миллиметровых минометов.

По данным СЦКК, под огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Куйбышевский, Ворошиловский, Петровский и Ленинский районы), Горловка (Никитовский район), Новобахмутовка, Гольмовский, Пантелеймоновка, Зайцево, Макеевка (Червоногвардейский район, поселок Землянки), Минеральное, Ясиноватая, Докучаевск и Александровка.

Под обстрелами погибли двое человек в Ворошиловском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 15 мирных жителей, в том числе девочка-подросток 2004 года рождения.

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