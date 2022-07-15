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Общество15 июля 2022 15:09

Звание Героя ДНР присвоили министру МЧС Республики Алексею Кострубицкому

Награду руководителю ведомства вручил глава государства Денис Пушилин
Ирина ДМИТРИЕВА
Денис Пушилин лично вручил Алексею Кострубицкому золотую медаль Героя ДНР и поблагодарил за службу. Фото: t.me/mchs_dnr

Денис Пушилин лично вручил Алексею Кострубицкому золотую медаль Героя ДНР и поблагодарил за службу. Фото: t.me/mchs_dnr

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР министру МЧС Республики, генерал-лейтенанту службы гражданской защиты Алексею Кострубицкому. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Столь высокое звание было присвоено главе спасательного ведомства за обеспечение функционирования и восстановление инфраструктуры ДНР, обеспечение жизнедеятельности населения, а также мужество и отвагу, которые он проявил в ходе исполнения своих служебных обязанностей.

Денис Пушилин лично вручил Алексею Кострубицкому золотую медаль Героя ДНР и поблагодарил за отличную службу.

Отметим, ранее сообщалось, что в ходе рабочей поездки в Ростове-на Дону министру МЧС ДНР Алексею Кострубицкому передали два автомобиля скорой медицинской помощи и школьные принадлежности для детей Донбасса от Росимущества. По словам главы спасательного ведомства, полученные автомобили будут переданы в медицинские службы Государственных военизированных горноспасательных подразделений Республики.

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