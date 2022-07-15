На западе Донецка под огнем ВСУ погиб мирный житель

Зафиксированы повреждения жилых домов. Фото: телеграм-канал Алексея Кулемзина

Сегодня утром вооруженные формирования Украины атаковали Петровский и Кировский районы, расположенные в западной части Донецка. В первом из них по улице Метеоритная погиб мирный житель, еще один получил ранения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

По данным администрации города, в Кировском районе Донецка были ранены женщина 1988 года рождения по улице Бирюзова, 41 и мужчина 1974 года рождения по улице Бирюзова, 35. Пострадавшие доставлены в травматологическое отделение больницы № 24.

Кроме того, по улице Коротченко, 16 была контужена женщина 1973 года рождения, от госпитализации она отказалась. А по улице Петровского, 49 пострадал мужчина 1974 года рождения - у него проникающее осколочное ранение брюшной полости, множественные ожоги головы, спины, верхних конечностей 2-3 степени, повреждено 30% поверхности тела. Доставлен в ИНВХ.

Чуть позже в Штабе теробороны ДНР заявили, что количество раненых в Кировском районе Донецка возросло до 5 человек, а в Ясиноватой - до 3-х. Сообщается также о пострадавшем мирном жителе в Яковлевке.

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