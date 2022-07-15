В ЛНР планируют создать штаб референдума по вхождению в состав России

Данное решение было поддержано единогласно. Фото: ЛИЦ

Члены Общественной палаты ЛНР выступили с предложением создать в Республике штаб референдума по вхождению в состав России. Об этом заявил Луганскому информационному центру спикер парламента Луганской Народной Республики, руководитель исполкома общественного движения «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко.

Он сообщил, что такой запрос поступает от обычных людей, которые интересуются у общественников, депутатского корпуса Народного Совета ЛНР, а также Госдумы России об очень важном для всех моменте - проведении референдума о вхождении ЛНР в состав РФ. И депутаты, конечно, не смогли остаться в стороне.

- Мы создали инициативную группу, которая будет работать в данном направлении. С нашей стороны мы предлагаем создать в Луганске общественный штаб референдума, - заявил Мирошниченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР вопрос о вхождении в состав России рассмотрят после выхода на конституционные границы Республики. Об этом во время пресс-конференции заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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