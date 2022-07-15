Российский «Промсвязьбанк» запустил работу своих отделений на освобожденной части ЛНР

Банкоматы «Промсвязьбанка» будут работать во всех отделениях учреждения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На освобожденной части Луганской Народной Республики открылись отделения российского «Промсвязьбанка». Первыми они появились в поселках городского типа Меловое и Марковка. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

- «Промсвязьбанк» открыл шесть новых отделений в Республике. Первые отделения ПСБ появились и на освобожденной территории: в Марковке и Меловом, - пояснили там.

Уточняется, что филиалы банка расположены по следующим адресам:

- пгт Меловое, улица Армейская, 1;

- пгт Марковка, улица Ленина, 23.

- Алчевск, улица Фрунзе, 40;

- Зоринск, улица Калинина, 4Б;

- Червонопартизанск, улица Комсомольская, 7;

- Стаханов, проспект 50 лет Октября, 15/4.

Отметим, ранее сообщалось, что «Промсвязьбанк» запустил на территории ЛНР работу 18 своих отделений, после чего открыл еще 6 дополнительных офисов в Луганске. К концу лета на территории ЛНР и ДНР планируется открыть около 50 отделений данного финансового учреждения.

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