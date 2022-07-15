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Политика15 июля 2022 7:22

Украинские боевики обстреляли Ясиноватую из «Градов» и ствольной артиллерии, есть пострадавшие

С самого утра ВСУ наносят удары по городу со своих позиций в Авдеевке
Ирина ДМИТРИЕВА
От обстрелов страдают мирные люди

От обстрелов страдают мирные люди

Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинские боевики с позиций в Авдеевке с самого утра обстреливают жилые кварталы Ясиноватой. При этом применяют реактивные системы залпового огня «Град», а также ствольную артиллерию калибром 122 миллиметра. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что в результате обстрела в городе получил ранение мирный житель. Его анкетные данные предоставило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативным линиям поступила информация о ранении гражданского лица - мужчины 1957 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Крутая Балка Ясиноватского района, - проинформировали там.

Тем временем сообщается, что вслед за Ясиноватой ВСУ атаковали Горловку.

- По улицам Богдана Хмельницкого, Боткина и Черняховского повреждены домостроения, - говорится в сообщении Штаба теробороны.

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