Украинские боевики обстреляли Ясиноватую из «Градов» и ствольной артиллерии, есть пострадавшие

От обстрелов страдают мирные люди
Фото: Олег УКЛАДОВ
Украинские боевики с позиций в Авдеевке с самого утра обстреливают жилые кварталы Ясиноватой. При этом применяют реактивные системы залпового огня «Град», а также ствольную артиллерию калибром 122 миллиметра. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Уточняется, что в результате обстрела в городе получил ранение мирный житель. Его анкетные данные предоставило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- По оперативным линиям поступила информация о ранении гражданского лица - мужчины 1957 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Крутая Балка Ясиноватского района, - проинформировали там.
Тем временем сообщается, что вслед за Ясиноватой ВСУ атаковали Горловку.
- По улицам Богдана Хмельницкого, Боткина и Черняховского повреждены домостроения, - говорится в сообщении Штаба теробороны.
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