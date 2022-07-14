Защитники Донбасса совместно с армией России за сутки уничтожили около 1000 боевиков ВСУ в окрестностях Константиновки и Краматорска

Войска союзной коалиции продолжают наступление по нескольким направлениям Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Силы русской коалиции за последние 24 часа на подступах к Славянску ликвидировали порядка тысячи боевиков украинской армии и свыше ста единиц их вооружения и военной техники. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Народная милиция ДНР совместно с вооруженными силами Российской Федерации точными ударами в районах Константиновки и Краматорска поразили полевые склады вооружения. В результате ударов общие потери противника составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники, — сказал замначальника УНМ.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы также уничтожен взвод РСЗО в районе Николаевки.

Тем временем Народная милиция ЛНР вместе с союзными силами освободила Стряповку и Новую Каменку в Артемовском районе ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он добавил, что противник понес значительные потери в живой силе и технике.

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